Gaat Bart zijn monumentale boerderij redden of de vernieling in helpen?

VIDEO Meezingen met we­reld­mu­ziek­koor Nonjana uit Druten

9:47 DRUTEN - Bij concerten nodigt wereldmuziekkoor Nonjana uit Druten het publiek vaak uit om mee te zingen. Een uitnodiging die graag wordt aangenomen. Op 11 april is er een open repetitie bij Nonjana waarbij belangstellenden eens tussen het koor kunnen gaan staan. Om te merken of dat iets voor hem of haar is.