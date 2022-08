Geen pont, dus geen drankje aan de overkant van de Maas

MAASBOMMEL/APPELTERN - Horecaondernemers aan de Maas zijn gefrustreerd over ponten van de Maasveren die niet varen. Juist in het absolute hoogseizoen voor de recreatiesector lopen ze zo klandizie en dus omzet mis.

Stichting de Maasveren kampt al langere tijd met een personeelstekort. Reden om deze zomer een van de vijf veerponten aan de kant te houden. De keuze viel op de verbinding Alphen-Oijen. Maar nu blijkt dat ook het veer Maasbommel-Megen onregelmatig vaart.

Foepy’s aan de Maas in Maasbommel is een restaurant met Maasterras bij de plaatselijke veerstoep. De manager Robert hoort op zijn terras veel gesprekken over de pontjes. ,,We krijgen hier veel fietsers die voor verrassingen komen te staan als een pontje niet vaart. Het kost ons omzet en ik wil natuurlijk dat er hier zo veel mogelijk mensen voorbij fietsen.”

‘Duidelijkheid is nodig’

Een betere communicatie over vaartijden en stremmingen door Stichting De Maasveren is volgens de horecamanager noodzaak. Dat zegt ook Pim Maters die in de bediening werkt van pannenkoekenrestaurant ’t Sprookjeshof in Appeltern. ,,Ik krijg vaak vragen over de pontjes, waar ze zijn, of ze varen, hoe laat ze varen. Ik kan mensen eigenlijk niet goed verder helpen. Duidelijkheid zou fijn zijn met een goede site die up-to-date is.”

Carlette Roeland, een van de eigenaren van Bierbrouwerij Oijen, pal aan de overkant van de Gouden Ham, ziet het aantal fietsers en wandelaars vanuit Maas en Waal fors achterblijven. Ze krijgt met regelmaat een teleurgestelde bezoeker aan de telefoon of aan de balie. ,,Mensen plannen een fietstochtje. Als je dan halverwege niet verder kunt, of je moet heel ver omrijden, dan balen ze”, zegt ze.

‘Bij slechte ervaring, haken mensen af’

,,Het is ook slecht voor het imago. We krijgen hier steeds meer mensen van buiten de regio, ook uit Duitsland en België. Als mensen dan een slechte ervaring hebben, komen ze niet terug en raden anderen af om hierheen te gaan.”

Volledig scherm Deze fietstoeristen uit Parijs zoeken naar een andere route. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Ook Roeland hekelt de gebrekkige communicatie bij De Maasveren, dat de vijf ponten tussen Megen en Maren-Kessel exploiteert. ,,Wij weten het al niet eens als er weer een pont uit de vaart is, laat staan mensen die van buiten de regio komen. Er is niemand bereikbaar bij de Maasveren om ons uit te leggen wat er speelt. Ook kunnen we niet praten over mogelijke oplossingen.”

Belangrijkste weken van het jaar

Wim Hoezen spreekt namens Maasmeanders, het samenwerkingsverband van recreatieondernemers langs de Maas, zowel aan de Brabantse als Gelderse kant van de rivier. ,,Waarschijnlijk denken ze bij de Maasveren dat het in de zomer het minst kwaad kan om een pont uit de vaart te nemen”, zegt hij. ,,Er zijn geen scholieren die naar de overkant moeten en er is minder bedrijvigheid. Maar voor onze leden geldt dat dus juist niet. Dit zijn de belangrijkste weken van het jaar.”

Quote Wij zien die ponten misschien als de kortste route van A naar B, voor veel toeristen is het een belevenis Wim Hoezen, Maasmeanders, samenwerkingsverband van recreatieondernemers

Ook Hoezen wijst op de energie en het geld die de afgelopen jaren zijn gestoken in het naar deze regio halen van meer toeristen. ,,We hebben veel bereikt door samen te werken, vooral ook met de ondernemers aan de Gelderse kant. Daar hebben ze veel meer overnachtingsmogelijkheden dan aan deze kant. Een rondje over de Maas ligt voor de hand. Wij zien die ponten misschien als de kortste route van A naar B, voor veel toeristen is het een belevenis. Maar dan moeten ze natuurlijk wel varen.”

Nieuwe medewerkers

Bij De Maasveren voelen ze echt wel mee met de ondernemers. Directeur-bestuurder Lars Cleijne snapt de frustraties. ,,Het liefst zouden we natuurlijk alle vijf de ponten in de vaart houden, maar dat lukt op dit moment gewoon niet. We hebben al een aantal nieuwe medewerkers aangenomen, maar die zijn nog niet ingewerkt en kunnen op dit moment nog niet zelfstandig op een pont varen. Naar verwachting kan dat in september wel.”

Daarnaast kampt het bedrijf opnieuw met een hoog ziekteverzuim als gevolg van corona. Dat is de reden dat er een tweede pont uit de vaart ging. ,,Dit is echt overmacht.”

‘Creatieve oplossingen’

Dat de Maasveren met grote bezettingsproblemen kampt, gelooft Hoezen direct. ,,Maar overleg dan tenminste met ons. Misschien komen we samen wel tot creatieve oplossingen. Op de Waal bijvoorbeeld zijn veel veerponten uit de vaart, vanwege het extreem lage water. Die mensen kunnen misschien wel hier ingezet worden.”

Cleijne erkent dat de communicatie vanuit de Maasveren voor verbetering vatbaar is. ,,We proberen mensen via onze website op de hoogte te houden. Maar ik snap dat niet iedereen daarmee bekend is of er regelmatig op kijkt. Daar moeten we nog eens wat dieper over nadenken.” Ook over de suggestie om geen twee opeenvolgende veren uit de vaart te halen maar om de pijn te verdelen over het lange Maastraject wil hij nadenken.