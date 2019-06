Gehandicapte Louise en Peter missen hun boottocht door chauffeur die hen uit taxi dumpt

Alleen woonruimte voor Wijchense jongere die helpt in de buurt

18 juni WIJCHEN - De toekomstige bewoners van het Molenhuis aan de Bronckhorstlaan in Wijchen gaan maatschappelijke taken verrichten in de buurt. Wie er wil wonen, moet zich minimaal twee uur per maand inzetten voor de omgeving.