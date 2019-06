Gehandicapte Louise en Peter uit Beneden-Leeuwen krijgen toch rondvaart, met dank aan weldoener

Steeds blijer gaat Peter Doolaard kijken. Tot zijn vrouw Louise dringt het nieuws niet zo snel door.

Bekende Maas en Walers

Dan begrijpt zij het ook. Ze pakt de handen van de verslaggever en geeft hem spontaan een knuffel. Dan komen de tranen. ,,Geweldig!’’, zegt Peter, als hij de uitnodiging nog eens doorleest. Het staat er écht. Louise en Peter gaan zondag met de Suizer, de rondvaartboot van Moeke Mooren, de Maas op.



Twee uur lang gaan ze rondvaren. Daarna krijgen ze en hapje en een drankje én een driegangendiner bij het bekende restaurant in Appeltern.



Louise (63) en Peter (66) Doolaard zijn in twee dagen bekende Maas en Walers geworden. Beiden hebben een verstandelijke én een lichamelijke beperking. Peter loopt met een rollator en Louise zit in een rolstoel. Ze wonen in zorgcentrum St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen.



Afgelopen zaterdag zouden ze met andere mensen met een beperking een rondvaart maken op de Gouden Ham, vanuit Maasbommel. Ze werden er om half twaalf 's morgens heen gebracht door een regiotaxi van Versis.

'Peter kan niet zo snel lopen’

De chauffeur kwam wel bij de Gouden Ham, maar niet op de goede plek. Het vertrekpunt van de boottocht kon hij niet vinden. Hij wilde Louise en Peter zo maar uit de taxi zetten, maar daar protesteerde Louise tegen. 'Peter kan niet zo ver lopen', zei ze tegen de chauffeur.



Daarop bracht de chauffeur de twee naar Moeke Mooren. Hij zette ze op de parkeerplaats uit de taxi en reed weg, de twee achterlatend. Personeel van Moeke Mooren ontfermde zich over Louise en Peter en bood ze een plek op het terras aan.



Daar zaten ze, flink in de stress. Waar ze moesten zijn konden ze niet goed duidelijk maken. Gelukkig kwam er een klant binnen die van het boottochtje wist. Moeke Mooren zorgde dat er opnieuw een regiotaxi bij Versis werd besteld, die Louise en Peter uiteindelijk tegen drie uur op de juiste plek in Maasbommel afleverde. Het boottochtje was toen al achter de rug. Met name Louise had zich er enorm op verheugd en ze was ontroostbaar.

‘De telefoon stond roodgloeiend’

De zus van Louise, Ria Peters, besloot het er niet bij te laten zitten. Ze deed haar beklag bij Versis maar ze belde ook naar De Gelderlander. Dus stond er woensdag een groot stuk in de krant. Zonder reactie overigens van Versis, want het bedrijf reageerde niet op telefoontjes van de redactie. Het stuk heeft het nodige losgemaakt, vertelt Ria. ,,De telefoon stond roodgloeiend.’’

,,Het mooiste was het telefoontje van een meneer uit Horssen. Hij wil niet met zijn naam in de krant, maar hij vertelde dat hij zelf ook een dochter heeft met een beperking. Hij had zich het verhaal enorm aangetrokken. Hij zei: ik zorg dat Louise en Peter een dagje uit krijgen.’’ En zo geschiedde. De anonieme weldoener belde met Moeke Mooren. Ria: ,,En de eigenaar zei tegen hem: als jij dat dag je organiseert, betalen wij de helft.’’

Rest alleen nog het maken van de foto, ditmaal met een blije Louise en Peter. Spontaan gaan de armen de lucht in. Ze gaan een onvergetelijke dag hebben zondag, die twee.