Gelderland en Nijmegen betalen niet voor Beunings zand: miljoenenstrop dreigt

updateBEUNINGEN - De kans is klein dat de provincie Gelderland 1,3 miljoen euro bijdraagt aan de kosten van het zandtransport van de Beuningse Plas. Gedeputeerde Jan Markink laat vrijdagochtend weten dat er niets is toegezegd en dat het zeer de vraag is of de provincie gaat betalen.