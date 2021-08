Gelderse boer zit in nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw (en dit zijn de drie streekgenoten die hem voorgingen)

Wie de boer precies is, houdt het programma nog even geheim. Op de website van Boer zoekt Vrouw prijken foto’s van de deelnemers van het nieuwe seizoen, maar daarop zijn zij voor het brede publiek niet te herkennen. In ieder geval één vrouw doet mee.

Deze boeren uit de regio waren al eerder in Boer zoekt Vrouw te zien

1. Boer Geert uit Oeffelt

Grote kans dat Geert Mooren uit Oeffelt veel mensen nog is bijgebleven. Zijn zoektocht, en die van vier andere boeren, naar de ware liefde trok ongeveer anderhalf jaar geleden meer dan drie miljoen kijkers. Dertien afleveringen opnieuw. Van zijn eerdere rust, was niets meer over, zei hij tegen De Gelderlander. ,,Onvoorstelbaar, overal kennen ze je. In Noordwijkerhout zelfs, aan de andere kant van het land, waar ik voor mijn andere werk was. Ik zwaai altijd terug als ze me groeten, hoor, ook al ken ik ze niet.”