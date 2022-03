Gemeente houdt vol: in vakantiepark ’t Broeckhuys komen geen vluchtelingen. De gemeenteraad houdt zich stil

Verkie­zings­pos­ters onderge­kalkt in Beuningen: ‘Leugenaars allemaal’ en ‘Corrupt’

BEUNINGEN - Verkiezingsborden bekladden: het gebeurt zo vaak dat je het bijna folklore zou noemen. Maar wat er deze dagen in Beuningen gebeurt, is in de woorden van sommige raadsleden ‘schending van de democratie’.

7 maart