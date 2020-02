Gemeente vangt bot: granulietstort in Over de Maas gaat onverminderd door

Dat laat de gemeente West Maas en Waal weten. Het was volgens de gemeente een ‘intensief gesprek’. Al vanaf 4 november vraagt de gemeente om openheid en openbaarheid van alle stukken over de toepassing van granuliet in Over de Maas.



Afgelopen vrijdag zijn er twee openbare stukken ontvangen. Met deze twee stukken is de gemeente het gesprek met Rijkswaterstaat en het ministerie ingegaan. Daar heeft de gemeente nogmaals verzocht om volledige openheid en openbaarheid van zaken. Dat had geen resultaat.