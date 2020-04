Gemeenten: ‘4 en 5 mei thuis herdenken en vieren’

Inge moet zorg verlenen met mondkapje en spatbril: ‘Het is hartver­scheu­rend’

28 april WIJCHEN - Inge van Westenbrugge verzorgt al jaren ouderen met dementie in De Weegbree in Wijchen. Nu ze een mondkapje en spatbril moet dragen is ze niet langer een vertrouwd gezicht. ,,Het is hartverscheurend.''