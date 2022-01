Geniale vondst maakt van deze rotonde een groene autowasstraat

‘De energie vliegt eruit’; ’t Mozaïek moet op de schop

WIJCHEN - In de zomer snikheet, in de winter ijskoud. In sommige oude delen van ’t Mozaïek in Wijchen is de temperatuur allesbehalve ideaal. En dan de energiekosten, die rijzen de pan uit. De gemeente gaat er nu wat aan doen: verbouwen, maar sloop zou ook kunnen.

5 januari