Gewelddadige auto-inbrekers gepakt na wild west-achtervolging

BENEDEN-LEEUWEN/ TIEL - Twee gewelddadige verdachten van poging tot autodiefstal zijn vannacht door de politie aangehouden in Tiel. Dat gebeurde na een wilde achtervolging met hoge snelheid door onder meer Echteld, Zoelen en Maurik. Daarbij zette de politie auto's in maar ook de politieheli. De poging tot autodiefstal was in Beneden-Leeuwen.

Een getuige betrapte volgens de politie West Maas en Waal in Beneden-Leeuwen een man die probeerde in te breken in een auto. De verdachte stapte vervolgens als bijrijder in een auto, die snel wegreed.

Vlucht

Opmerkelijk genoeg kwam de auto even later terug. De getuige en de eigenaar van de auto waren juist aan het kijken of er in meer auto's was ingebroken. De partijen raakten slaags waarbij de eigenaar van de auto volgens de politie 'behoorlijk werd toegetakeld'.