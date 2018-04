Gewonde en lange file op A50 nadat vrachtwagen aanhanger verliest

UpdateWIJCHEN - Een automobilist is dinsdagmiddag gewond geraakt op de snelweg A50 bij knooppunt Ewijk. Hij botste rond 14.45 uur met zijn auto op een aanhanger die volgens getuigen losraakte van een vrachtwagen die vlakbij hem reed. De overlast voor het verkeer is groot omdat de aanhanger midden op de weg is beland.