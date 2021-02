GGD verbiedt maken van vaccinatiefoto’s op prikplek, wel komt er een ‘selfiehoek’: ‘Het kost te veel tijd’

Carnaval op school: Meester Menno van leeuw naar ijsbeer

12 februari WINSSEN - Carnaval is ook voor basisschoolleerlingen anders dan anders dit jaar. Mét sneeuw en zónder een groot feest met de andere kinderen. Dat verschil is voelbaar in een dorp als Winssen. Maar meester Menno Jeukens maakt er het beste van.