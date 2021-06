Gissen naar oorzaak brand Edisonstraat: ‘Ik ben een prater, geen vechter’

Ton van Naerssen hielp als taalcoach vluchtelin­gen in Beuningen: ‘Wat mij verbaast is dat er zo veel vrijwilli­gers zijn’

12 juni BEUNINGEN - Door toeval kwam Ton van Naerssen (77) in Beuningen terecht. De Nijmegenaar wilde helpen als taalcoach bij de inburgering van vluchtelingen, maar was in zijn eigen stad niet nodig. In Beuningen wel. Daar besefte hij wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij de integratie. Hij schreef er een boek over.