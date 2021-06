Hans Jurriëns, achter het stuur geboren en gestorven

‘Vrij veel’ stormscha­de­mel­din­gen, de meeste uit Leersum en West Maas en Waal, ‘en de teller loopt nog’

21 juni LEERSUM/DREUMEL - De schade als gevolg van het noodweer van afgelopen vrijdag heeft tot veel meldingen geleid bij verzekeraar Interpolis. Met name in Leersum werd veel schade gemeld, maar ook in West Maas en Waal namen veel mensen contact op met de verzekeraar.