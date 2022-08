Hartje zomer in Maas en Waal, maar voor de bomen is het herfst

BERGHAREN - Tropisch is het in Nederland. Maar voor de bomen, zeker die in Bergharen, Hernen en Leur, is het herfst. Een pakket droge, vergeelde bladeren bedekt de grond. Een aantal bomen staat erbij alsof het november is. In herfsttooi. Smachtend naar water.