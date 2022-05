‘Helemaal goed’, hoe zou de serveerster dat kunnen weten?

Maasveren luistert naar de boeren: Paar dagen geen pont tussen Alphen en Lith

ALPHEN - De veerpont tussen Alphen en Lith is de komende week op maandag 16, woensdag 18 en vrijdag 20 mei uit de vaart. Reden is een personeelstekort bij de Maasveren. Er zijn twee nieuwe schippers in opleiding, maar deze kunnen en mogen nog niet alleen varen.

16 mei