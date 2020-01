Het hoogwaterjournaal dag 2: Wim Kok per helikopter naar Limburg en Nijmegen

Fotopro­ject Habitat portret­teert beeldend kunste­naars in hun atelier

13:22 WIJCHEN - Beeldhouwer Kieta Nuij uit Druten kijkt ontwapenend in de lens. Die lens hoort bij het fototoestel van Joy Dekok. De Wijchense kunstenaar/fotograaf fotografeert voor haar project ‘Habitat’ beeldend kunstenaars uit Maas en Waal, Arnhem en Nijmegen in hun atelier. Foto’s van het project zijn de komende drie weekends te zien in galerie Kunsthuis Wijchen, in het voormalige gemeentehuis van Wijchen.