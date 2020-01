Het Hoogwaterjournaal dag 3: de evacuatie dreigt eraan te komen

Malariamug definitief uit Balgoij verdwenen: ‘We kunnen eindelijk weer buiten zitten’

11:39 BALGOIJ - Hoveniersbedrijf De Hoog mag definitief blijven op hun nieuwe stek in een verbouwde boerderij aan de Eindsestraat in Balgoij. De buren zijn blij: zij hebben geen last meer van de zwermen malariamuggen die uit de varkensstallen kwamen.