Hevige brand op motorjacht in Niftrik: opvarenden gered en met de schrik vrij

Vermeende Gelderse leiders crystal meth- en speedlabs op vrije voeten tot uitspraak

14 juli Drie Gelderse hoofdverdachten van een bende met meerdere drugslabs komen donderdagmiddag op vrije voeten, in afwachting van de uitspraak in hun strafzaak. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag besloten, nu de verdachten inmiddels 13 maanden vastzitten, en de behandeling van de strafzaak niet eerder kan dan 18 en 20 januari 2022.