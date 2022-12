Hindoestaans centrum Shree Raam Mandir na brand helemaal opgeknapt: mogelijk snel weer diensten

Na alle zorgen komt het goed met de ijsbanen in Wijchen en Beuningen: ‘Zijn toch bijzondere tijden’

BEUNINGEN - IJsbanen zoals in Wijchen en Beuningen draaien op vrijwilligers, sponsors en bar-omzet. In Wijchen had geen lokale horecaondernemer genoeg personeel. Toch is er optimisme.

