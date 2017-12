Hoe boek je wereldsterren als Nick Cave en Queens of the Stone Age?

,,We moeten ze wel een beetje in de watten leggen. De omgeving van Down The Rabbit Hole helpt, we geven ze met hun kleedkamers altijd een mooie plek aan het meer zodat ze een beetje tot rust kunnen komen. Alles moet perfect geregeld zijn’’, aldus Bollmann.



Tot nu toe waren de artiesten erg tevreden. ,,Zo hadden we Seasick Steve in 2015 geboekt en hij vond het zo leuk dat hij het hele weekend bleef hangen. Het jaar daarop belde hij zelf of hij weer mocht komen’’, vertelt Bollmann.



De grote namen die Beuningen dit jaar aandoen moeten wel passen bij het festival. Koffeman: ,,Het was altijd een wens om acts als deze te boeken, maar bij Down The Rabbit Hole gaat het juist ook om die bijzondere ontmoetingen, ontdekkingstochten in het bos, mensen die op de gekste plekken dansen en genieten.’’ Bollmann vult aan: ,,Mensen moeten even in een andere wereld zijn, weg uit de realiteit.’’



,,Het is iedere keer een soort wedstrijd met onszelf: hoe blijft de sfeer gemoedelijk maar zetten we wel hoogwaardige muziek neer'', legt Koffeman uit. ,,Een band op het hoofdpodium speelt altijd als enige op dat moment, zodat iedereen de grote acts kan zien. Dat voorkomt keuzestress.’’