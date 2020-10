Hoe de weg van de vooruitgang een dodenweg werd: van Van Heemstraweg tot Maas en Waalweg

Druten nam eeuw geleden de handschoen op

Karrensporen en grindwegen

Niet alleen de binnenwegen maar ook de doorgaande wegen zijn in Maas en Waal eeuwenlang niet meer dan karrensporen. Als er al verharding is, dan is dat grind. In 1900 is er in Nederland zo’n 16.000 kilometer verharde weg. Nu is dat meer dan 120.000 kilometer.