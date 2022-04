Hoe krijg je jongeren over de drempel van een museum? Vraag het ze zelf

Odenthal vanwege contractsi­tu­a­tie op de bank bij NEC, club wil verder met Guth

NIJMEGEN - Cas Odenthal is zijn basisplaats kwijt bij NEC. Trainer Rogier Meijer passeerde de 21-jarige verdediger in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-2) vanwege zijn contractsituatie. Odenthal is hard op weg naar de uitgang bij NEC, terwijl de Nijmeegse club ook volgend seizoen hoopt te beschikken over Rodrigo Guth.

