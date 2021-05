Hoe Kruimeltje de krappe vaargeul te lijf gaat; baggeren in de bocht van de Maas tussen Heerewaarden en Lith

‘Zonnepane­len slecht voor drinkwater? Het loopt zo’n vaart niet’, zegt de wethouder

8 mei DRUTEN/ AFFERDEN - ,,Het is heel vergezocht.” Dat zegt wethouder André Springveld (Duurzaamheid en milieu) in reactie op twijfels in de Drutense politiek over het zonneveld Oude Weide bij Afferden. Oppositiepartijen verzoeken een debat in de eerstvolgende raadsvergadering. Maar dat komt er niet.