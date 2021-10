Hondenuitlaatservices in Land van Maas en Waal zitten vol: ‘Pups missen de hond-hondgewenning’

Er was tijdens de piek van de coronaperiode zelfs een woord voor: de coronahond. In de tijd dat iedereen thuis aan het werk was nam het aantal gezinnen met een hond in huis enorm toe. Omdat het gezellig was, maar ook omdat een hond uitlaten een gezonde en prettige onderbreking van de werkdag aan de keukentafel was. Maar die keukentafel is weer ingeruild voor kantoor en dan is een hond die uitgelaten moet worden ineens een probleem.