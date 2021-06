Hoop voor natuur en weidevogels: ‘We gaan echt meters maken, we hebben de tijd mee’

Voelt u zichzelf een Maas en Waler? En hoe kijkt u terug op uw jeugd?

,,Ik ben geboren in Kesteren, dus eigenlijk een rivierenman. Maar ik voel mij zeker Maas en Waler, ik woon hier bijna mijn hele leven. Mijn vader werkte bij de politie en kon hier promotie maken. In die tijd moest je verhuizen voor je werk, vandaar dat we naar het katholieke Maas en Waal gingen en daar zijn we allemaal blij mee geweest.



Kesteren en het gereformeerde... mijn ouders hebben nooit gereformeerd geleefd. Dat waren ze ook niet, ze waren Nederlands-Hervormd en waren blij dat we in het vrijere Maas en Waal terechtkwamen. De volksaard is anders, vrijer, ruimdenkender. Als je daar op de zondag een lekke band kreeg en je vroeg iemand: ‘heb je even een fietspomp voor me’, dan kreeg je die niet. Ik praat nu wel over de tijd van toen, het zal best wat veranderd zijn.



De kiem voor mijn liefde voor de natuur komt van mijn vader. Hij was een echt natuurmens, we gingen vaak vissen en hebben veel in de natuur gewandeld. Zo heb ik als kleine jongen alle vogels leren kennen in het rivierengebied, met een verrekijker de dijk op en vogels kijken.”