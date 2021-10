Horecaman Geert Sanders sr (71) overleden: ‘Hij heeft zoveel gegeven om het ons en anderen naar de zin te maken’

Toen Sanders en zijn vrouw de zaak in 1974 overnamen, was het een eenvoudig dorpscafé met zaal. Ze bouwden het uit tot wat het nu is: restaurant Sterrebosch, Villa Sterrebosch, uitgaanscafé De Arend en diverse zalen. Sanders sr was een zeer bekende Wijchenaar. Naast zijn horeca-activiteiten was hij actief in de carnavalswereld en bij de brandweer. Sanders was al langere tijd ziek. Hij is 71 jaar geworden.



‘Verdrietig maar trots’

,,We zijn verdrietig maar ook enorm trots op hoe mijn vader zijn leven geleefd heeft. Hij heeft zoveel gegeven om het ons en anderen naar de zin te maken’’, zegt zoon Geert Sanders jr in een eerste reactie. Hij zet het horecabedrijf voort.