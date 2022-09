Horssense kermis: verschoven en verplaatst ook druk bezocht

Meer ruimte en dus waren er extraatjes, vertelt Wout Cobussen van de organisatie. ,,Een grijpkraam en een bungypark met trampolines.”



Bezoekers kwamen volgens hem weer in groten getale. Net als andere jaren waren het er zo’n 4000 tot 4500. Ze kwamen naar de kermis, maar vooral naar de feesttent. Daar waren elke dag muziek en entertainment.



,,De vrijdag was drukker dan de dinsdag die we normaal hebben.” Want de vierdaagse kermis is niet alleen verplaatst, ook verschoven. Van zaterdag tot dinsdag naar vrijdag tot maandag. Met snertweer tijdens de slotdag. Over de drassige ondergrond werd stro gelegd. ,,Het was een beetje anticiperen.”



Ook de organisatie is iets veranderd ,,Jos van den Broek doet een stapje terug. Zijn zoon Stephane neemt het over. Noud Tromp komt erbij. Een heel jong bestuur.”