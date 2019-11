Huwelijk in hospice Druten gaat niet door

De terminaal zieke moeder die haar dochter en schoonzoon graag nog had zien trouwen, is maandag overleden. Het was niet mogelijk het huwelijk in het hospice eerder te sluiten.



Het gebouw moet volgens de wet met zo'n trouwerij officieel tot gemeentehuis worden benoemd. Die status zou het Bijna Thuis Huis dinsdag hebben. De familie laat weten dat ze het hospice en de gemeente bedankt voor de bereidwilligheid.