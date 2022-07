Mansholt maakte een complete draai. Vlak na de oorlog was hij twaalf jaar minister van Landbouw en moderniseerde de sector door in te zetten op maximale productie en schaalvergroting. Het succes was zo groot dat al in 1953 een boterberg ontstond.



Later werkte Mansholt veertien jaar aan het Europese landbouwbeleid. Vlak na zijn pensionering in 1972 kreeg hij spijt. Toen al werd gewaarschuwd voor problemen met stikstof. In zijn laatste jaren sliep hij slecht door de landbouw.



Grote bedreiging

Ik ben een boerenzoon en slaap al weken onrustig. Enerzijds heb ik diep respect voor het harde werk en de enorme gedrevenheid van mijn familie. Anderzijds is het verlies van biodiversiteit net zo’n grote bedreiging voor de mens als klimaatverandering.