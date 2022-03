Ik benijd de mensen die woensdag verkozen zijn niet

column willem claassenDe kandidatenlijst, dat is toch waar ik het meeste plezier aan beleef bij verkiezingen. Goed, met een rood potlood een vakje inkleuren heeft ook wel wat. Maar die lijst, och die lijst. Dit jaar moest ik lang wachten voor hij op de mat viel. Een vriend had hem al, zo appte hij. Ik was jaloers.