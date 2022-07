In de ‘enige, echte’ krozenboomgaard gaat niets verloren: ‘Zo leuk ook dat de koeienpoep er nog ligt’

Bij het schuurtje naast de ingang groeit een wijnbes. Ik herken hem, want mijn ouders hadden er ook zo een in de tuin. De vruchtjes, iets tussen braam en framboos in, beginnen al te rijpen.



Verder lopend over het veld van de krozenboomgaard in Boven-Leeuwen lonken wijdvertakte bomen vol dieprode vruchten.



Op houten driepootladders staan deze ochtend al verscheidene liefhebbers te plukken. Hun hoofden verdwijnen tussen de takken. De volle bakjes worden later bij eigenaar Thijs Banken afgerekend.