Ook muisstille deel van de Wijchense optocht was carnaval

VIDEO Over-de-Maas-mam­moet in jeugdreut Dreumel en scheepswrak in verlichte tocht Alphen, Romeinen in Dreumel

17:58 DREUMEL - In de jeugdreut van Dreumel was er vrijdag aandacht voor de opgravingen in zandwinning Over de Maas met een oranje mammoet en Flintstones. Een dag later was er in de verlichte optocht van Alphen een scheepswrak te zien, omringd door 'schatten van Dreumel'.