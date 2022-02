In dit Wijchense buurtschapje is het verzet tegen nieuwbouw groter dan het aantal inwoners

De toevallige voorbijganger ziet het misschien niet, maar voor enkele honderden mensen is een veldje aan de Wezelsedijk in Wijchen meer dan een ruige wei met wat molshopen. Het is namelijk: het groene hart van buurtschap Wezel. Nu er plannen zijn om er twee huizen te bouwen, ontstaat er weerstand in de buurt.

Opmerkelijk

Nu roepen bouwplannen wel vaker weerstand op in de directe omgeving. Maar het opvallende aan het verhaal in Wezel is de omvang van de tegenstand. Ruim driehonderd mensen ondertekenden een bezwaar: ruim twee keer zoveel als Wezel inwoners heeft.

Opmerkelijk, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook omdat de petitie mede is ondertekend door mensen die ‘heel ver buiten de gemeente Wijchen wonen’. De gemeente werkt in principe mee aan de bouw, omdat het om levensloopbestendige woningen gaat die ‘uitstekend’ ruimtelijk worden ingepast.

‘Als het in Wezel kan, kan het overal’

Het is inderdaad een ‘ongekend hoog aantal’, zegt Johan van Wijk, een van de bewoners van Wezel die zich tegen de komst van de twee huizen verzetten. ,,Met de buurt hebben we een tocht gehouden in Wezel en omstreken. We zijn bijvoorbeeld ook in Leur geweest, met een aantal modelbrieven. Sommige mensen vinden het moeilijk hun mening onder woorden te brengen.”

Volledig scherm De Wezelsedijk. © De Gelderlander

Je kunt je afvragen in hoeverre bewoners van Leur last ondervinden van het verlies van Wezels groene hart. Maar het mag wel, zegt Van Wijk. ,,Al woon je in Haarlem, bij wijze van spreken.”

De belangrijkste reden om tegen de komst van twee huizen in Wezel te zijn, volgens Van Wijk, is dat het buurtschapje zijn groene karakter verliest. ,,In Leur zeggen mensen: als het in Wezel kan gebeuren, kan het ook hier gebeuren. Maar het allerbelangrijkst is dat de buurt unaniem is.”