In Druten staan mensen klaar om vluchtelingen op te vangen, zegt Maurits: ‘Saamhorigheid is groot’

DRUTEN - Zo’n tien gevluchte gezinnen uit Oekraïne zouden onderdak kunnen vinden in Druten, zoveel hulp is er in enkele dagen tijd al aangeboden, zegt Maurits Klaver van Facebookgroep Druten voor Oekraïne.

Klaver is een burgerinitiatief begonnen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Tolken, gastgezinnen, mensen die ‘buddy’ willen zijn, bedrijven die tijdelijke badkamers willen verhuren: in enkele dagen tijd kreeg hij tientallen reacties van Drutenaren en bedrijven die klaar staan om te helpen.

Zelf is hem een stacaravan aangeboden: voor in de achtertuin, om een gezin in op te vangen. Klaver krijgt van zijn werkgever de tijd om de hulpactie op te zetten, zegt hij. ,,Het houdt me bezig. Ik hoor de verhalen over de situatie aan de grens, over hoe er met mensen omgegaan wordt. Er moet nu beleid komen. Want er komt wat op ons af en die beste man (Poetin, red.) is nog lang niet klaar. Na Oekraïne heeft hij nog een lijstje met landen die aan de beurt zijn.’’

Klaver hoopt op vlotte samenwerking met de gemeente. ,,Veel mensen willen wel helpen, maar willen óók weten wat dat concreet voor hen betekent. Of het gevolgen heeft voor je uitkering of voor de belasting als je iemand in huis haalt. De toeslagenaffaire heeft mensen argwanend gemaakt. Verder willen heel veel mensen iets doen. Maar ik zeg ook: weet dat dit wel even kan duren. Het is heel nobel en mooi om te helpen, maar als je er zelf ook door in de problemen komt, is dat geen goed idee.’’

Bewust lokale actie

Klaver kiest er bewust voor een lokale actie op te zetten, en niet om zich aan te sluiten bij een grotere landelijke of internationale actie.

,,De saamhorigheid in Druten is groot. En op kleine schaal kun je meer kwaliteit bieden. Kun je zorgen voor sociale controle, dat je weet waar mensen terecht komen. Ik ken veel mensen in Druten, mijn vrouw komt hier vandaan en mijn schoonouders hebben veel bereik. Dat werkt beter dan dat we in Nederland zeggen: hier heb je een opvangkamp, succes ermee. Gaan we het weer op Heumensoord doen? Dat moeten we toch niet willen. Een veilige, huiselijke sfeer is belangrijker dan te zeggen: ‘zo, weer een gezin ondergebracht, vinkje, check, volgende’.’’

Klaver is blij met de hulp die wordt aangeboden. ,,Maar het is eigenlijk nog net te weinig om een touringcar die kant op te laten rijden.’’

