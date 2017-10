In Mali gesneuvelde militairen worden in Beneden-Leeuwen nooit vergeten

In Beneden-Leeuwen worden ieder jaar alle gesneuvelde Stoottroepers herdacht. Die werden in 1944 geformeerd uit het verzet in Zuid-Nederland en hebben meegeholpen bij de bevrijding. In Beneden-Leeuwen is na de oorlog een ereveld aangelegd en een kapel gebouwd. Daarin staan nu de namen van 378 soldaten die zijn omgekomen in binnen- of buitenland.



De Stoottroepers zijn een legeronderdeel van de Landmacht en worden op dit moment ingezet in Mali en op Curaçao en Sint-Maarten.