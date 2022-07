In mijn armen lag het tweede kind van mijn alleenstaande zus

ColumnEen paar jaar geleden werden in een tijdbestek van een etmaal drie baby’s geboren bij mensen die ik ken en die elkaar niet kennen. Eentje was gezond, eentje moest een paar weken in het ziekenhuis blijven en eentje werd doodgeboren. Elke keer als ik op kraamvisite ga, houd ik mezelf voor: een gezonde baby is nooit vanzelfsprekend.