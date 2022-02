In no-time een carnavalsfeest uit de grond gestampt

Video Voorbe­schou­wing NEC-RKC Waalwijk: ‘Het is best realis­tisch om achtste te worden’

NIJMEGEN - NEC wil serieus gaan meestrijden om Europees voetbal. De Nijmeegse club moet zich dan eerst plaatsen voor de play-offs, daarvoor volstaat waarschijnlijk een plek in de top acht in de eredivisie. NEC hoopt in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk een stap in de goede richting te zetten. NEC-watcher Jeroen Bijma en NEC-trainer Rogier Meijer over de ambities van NEC.

19 februari