In West Maas en Waal blijft de kunstbus rijden: ‘Zestigers zijn onze jongeren’

In de bus wordt geen kunst gemaakt of toneel gespeeld. Nee, het is een gewone touringcar van Croonen uit Druten die 50-plussers naar culturele voorstellingen brengt.



Twintig jaar geleden werden de kunstbussen van Druten en West Maas en Waal in het leven geroepen, gestimuleerd en gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Ook was er steun van de stichting Kunst en Cultuur Gelderland, het Prins Bernhardfonds en Spectrum. ,,We kregen daarna nog een tijd subsidie van de gemeente”, zegt Verbruggen. Inmiddels staat de stichting Kunstbus al weer jaren op eigen financiële benen.