Inbrekers slopen lege kluis uit de muur bij slagerij in Wijchen

,,Ze hebben pech’’', zegt Van den Heuvel laconiek. ,,Alleen de kluis is weg, maar daar zat niks in. Die zat nog in het kantineke, van de vorige eigenaar. Wij hebben hem nooit gebruikt. We zijn eigenlijk wel blij dat hij weg is, dan hoeven wij hem niet meer op te ruimen.’’ Hij kan er wel om lachen.



Op de Facebook-pagina van de slagerij is een getuigenoproep gedaan. ,,Dat hebben we ook gedaan om de andere winkeliers een beetje te waarschuwen. Van de wijkagent hoorde ik nog dat hier in het centrum van Wijchen bijna nooit wat gebeurt, maar je hebt kans dat ze terugkomen als ze eenmaal bezig zijn. Dus het is goed om op te letten op verdachte dingen.’’



Er is verder vrijwel geen schade. Alleen iets aan de voordeur van het pand. Volgens Van den Heuvel zijn er op de camerabeelden twee daders te zien, die met koevoeten en nog een breekijzer de winkel binnenkomen. ,,Ze kijken eerst nog wel rond in de winkel, maar als ze dan de kluis in de kantine zien, focussen ze zich daar helemaal op. Verder zijn ze ook nergens geweest, niet in de vitrine, niet in de koelcel. Ze zijn ongeveer 25 minuten bezig geweest. De kluis zat ingemetseld, dus die hebben ze uit de muur gebroken. Je ziet ze de kluis naar buiten slepen. En vijf minuten later komt een van de twee nog terug om het gereedschap te halen.’’