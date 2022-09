Inflatie jaagt mensen naar de voedselbank: ‘Vier tot zes nieuwe klanten per week’

Drutens succes: De eerste online-voedsel­bank

DRUTEN - Voedselbanken Nederland is enthousiast over een online bestelservice die de Voedselbank in Druten onlangs is gestart. Voor zover bekend is ‘Druten’ de eerste voedselbank in Nederland die zijn klanten online zelf wekelijks hulppakketten laat samenstellen. Al zeker 40 gezinnen doen dat ook.

