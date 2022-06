Inval bij omstreden Bert’s Animal Verhuur: ‘Veel dingen gezien die niet klopten’

met video House of Animals wil dat gemeente ingrijpt: ‘Bert Roelofs mag zijn dieren niet meer verhuren, maar doet dat tóch’

APPELTERN - Bert Roelofs uit Appeltern is nog steeds actief met zijn Bert’s Animal Verhuur, zegt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. En dat terwijl het hem al in 2019 door de rechter is verboden. House of Animals verzamelde bewijs van Roelofs’ activiteiten en vraagt de gemeente West Maas en Waal nu hem definitief een halt toe te roepen.

