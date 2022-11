Is Bert Roelofs uit Appeltern nu ein-de-lijk gestopt met zijn illegale dierenverhuur? Het lijkt er niet op

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zegt van niet. Ze wil dat de gemeente Roelofs de boete van 50.000 euro oplegt. ,,We gaan door tot dit bedrijf stopt.”

Karen Soeters van House of Animals zit al jarenlang op het dossier Bert’s Animal Verhuur en houdt de gangen van Bert Roelofs en zijn mobiele boerderij scherp in de gaten. Ze heeft bewijs dat Roelofs nog gewoon doorgaat. ,,Hij houdt zich al jaren niet aan de regels, Waarom zou hij dat nu wel doen?”

Op 14 november was Bert’s Animal Verhuur nog actief, in een zorginstelling in Amsterdam, laat House of Animals weten in een bericht. ,,Hij heeft ook boekingen staan voor rond de kerst”, aldus Soeters. De organisatie heeft facturen in handen en filmpjes gemaakt. Het bewijsmateriaal gaat naar de gemeente West Maas en Waal, vertelt Soeters, met daarbij een verzoek om de 50.000 euro te gaan innen. ,,Innen ze het niet, dan stappen we naar de rechter.”

Roelofs krijgt opnieuw controle

In oktober viel er een brief van de gemeente West Maas en Waal op de mat bij Roelofs. Hij moest schoon schip maken: stoppen met zijn illegale dierenverhuur voor 10 november, allerhande schuurtjes en pipowagens weghalen en stoppen met zijn hondenfokkerij voor 24 november. Op twee adressen, de Munseweg en de Molenstraat. Deed hij dit niet, dan hingen hem tienduizenden euro’s aan boetes boven het hoofd.

Quote We gaan door tot Bert’s Animal Verhuur stopt Karen Soeters, House of Animals

Nu de deadlines aflopen, zal de gemeente opnieuw een controle doen bij het bedrijf in Appeltern, laat een woordvoerder weten. Net als in juni van dit jaar. ,,Hoe en wanneer, daar beraden we ons nog over.”

Het bewijsmateriaal van House of Animals was donderdagochtend nog niet bij de gemeente binnen, vertelt de woordvoerder. Dat de dierenwelzijnsorganisatie geconstateerd heeft dat Bert’s Animal Verhuur nog in bedrijf is, is voor de gemeente overigens niet voldoende. ,,Wij móeten dat zélf constateren.” Zo is de wet, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Bert Roelofs (rechts) uit Appeltern was met zijn mobiele kinderboerderij eind mei 2022 nog op een basisschool in Veenendaal. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals legde het vast. Bert's Animal Verhuur mag sinds 2019 geen dieren meer verhuren. © House of Animals

‘Dieren moeten weg’

Daar waar de gemeente West Maas en Waal bekijkt of Roelofs de juiste vergunningen heeft voor wat hij doet op zijn percelen, gaat het Soeters om het welzijn van de dieren. Bij Roelofs worden ze slecht verzorgd, vindt ze. Dat de gemeente de schuurtjes waar Roelofs dieren in houdt, vooralsnog ongemoeid laat juist vanwege het dierenwelzijn, begrijpt ze niet.

,,Haal ze weg. Als er geen goede schuilmogelijkheden zijn, dan moet de NVWA wel ingrijpen.” De dieren moeten worden verwijderd bij Roelofs, vindt ze. ,,Je hebt het als gemeente zo ver laten komen, dan moet je het ook oplossen.” West Maas en Waal heeft al jaren de tijd gehad om oplossingen te vinden voor de opvang van dieren, vindt ze. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zag eerder geen noodzaak om de dieren in beslag te nemen. Ze plaatste Bert’s Animal Verhuur wel onder verscherpt toezicht.

Soeters doet een oproep aan iedereen om het te melden als ze Bert Roelofs ergens met zijn dieren zien staan. Er kan niet genoeg bewijsmateriaal worden verzameld. ,,We gaan door tot dit bedrijf stopt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.