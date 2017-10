Jagers terroriseren boeren in het land van Maas en Waal

Inmiddels is de schade in het gebied gigantisch; de lijst met incidenten blijft groeien. Deze week sneden de daders dekzeilen van de broers Reijnders over een maiskuil kapot in Wamel. Eerder deze maand werden er loden pijpen en spijkers in een maisveld in Maasbommel aangetroffen. Maar de vernielingen gaan nog veel verder terug. De boeren en jagers in de omgeving stellen dat het omzagen van honderden fruitbomen in april en juni ook door dezelfde groep is gedaan. En ook de brand in een eendenkooi in Dreumel zou verband houden met de jagersruzie.



Het beleid waar de jagers zich zo druk over maken, is opgesteld door de Wildbeheereenheid (WBE) Maas en Waal West. Boze jagers en boeren wijzen dan ook met de beschuldigende vinger richting die jagersvereniging. Want de agrariërs die nu de dupe zijn geworden van vernielingen, hebben allemaal banden met de WBE of zijn via bijvoorbeeld familie gelinkt aan die organisatie.