Jagers: vos blijft groot probleem in Maas en Waal

Balen dat de kippen niet naar Wijchen mogen komen

15 december WIJCHEN - De organisatie van de kleindiertentoonstelling in Wijchen had nog zo gehoopt dat er dit jaar geen vogelgriep zou zijn, maar die brak toch uit. Geen kippen, eenden, of ganzen dus dit jaar. Voor deze dieren geldt landelijk een ophokplicht. De maatregel is veel te streng, zegt de teleurgestelde organisator Jos Janssen.