Jeroen en Margot moeten uit hun huis in Ewijk: ‘We hebben de kerk zelfs gesmeekt, laat ons erin blijven’

Ze konden het ‘eerst niet geloven’, vertelt Hilhorst. ,,Toen we in dit huis kwamen zei de verhuurder dat we hier tot in lengte van dagen konden zitten.” Dat loopt anders. De verhuurder is parochie H. Johannes XXIII. Haar kerken lopen leeg, de inkomsten daalden, maar de hoge kosten blijven. Het bestuur besloot de kerk in Ewijk te verkopen.



Ze is bijna rond met Theo en Petra van de Weetering van De Meander, een gezinshuis in Weurt. Zij willen uitbreiden en een plek bieden voor 18+ jongeren. Daarvoor hebben ze niet alleen de kerk in Ewijk nodig, maar ook de pastorie en de vrijstaande woning achter de kerk waar Hilhorst en Linders wonen. Tot ‘in lengte van dagen’ werd tot 1 november 2021. Dan staat het stel op straat.