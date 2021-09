Jo uit Weurt ziet wieken niet, maar vreest wel geluid van de enorme windmolens op Engieterrein

Column Ouwe van Dagen deden de godganse dag niks: beetje mummelend op pruimtabak sabbelen

26 augustus Vroeger wel. Toen was het duidelijk. Toen had je ook nog tehuizen die er vol mee zaten. Zo heetten ze toen ook: bejaardenhuizen. Met oude, vaak kromgebogen grijze mannen in morsige ‘Mechesterse boksen’ en tanige, grijzige vrouwen, vaak met diep doorgroefde gelaten en benige handen. Sabbelend op een pepermuntje, die vrouwen, of op een pruim tabak, die kerels.