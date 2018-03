Kandidaat-raadslid in cel voor mislukte plofkraak bij supermarkt in Druten

Kilian staat tiende op de kieslijst van de lokale partij Stadsbelang Utrecht en heeft afgelopen week contact gehad met Bos. In dat gesprek heeft hij aangegeven dat hij afstand doet van zijn raadszetel in het geval dat hij gekozen zou worden. Vier jaar geleden stond Kilian ook op de kandidatenlijst. Destijds stond hij zesde en kreeg 119 stemmen. Het is niet de eerste keer dat Kilian in aanraking komt met justitie. In 2014 moest hij bij de politierechter verschijnen, omdat hij verdacht werd van mishandeling. Hij zou iemand een gebroken neus en losse tanden hebben gestompt.



Lijsttrekker Bos zegt zich machteloos te voelen. „Het is verschrikkelijk nieuws en het gaat om een ernstige verdenking. Maar het is ook een verdenking en hij is nog niet veroordeeld.” Bos stelt dat hij de afgelopen dagen heeft geprobeerd zijn partijgenoot te beschermen. „Maar het is ook duidelijk dat bekend moest worden om wie het ging. Zijn naam ging al dagen rond in het geruchtencircuit. Vanuit het belang van de partij ben ik blij dat dit nu naar buiten komt. Voor ons is het boek nu gesloten. Wij willen door.”