Team Minoes wil kattenhater vinden die Wamel radeloos maakt

Kerngezond

De vermiste huisdieren zijn volgens Budde kerngezond. ,,Dat maakt de situatie extra vreemd. Onze Macho kwam iedere avond thuis, was nooit ver als we hem riepen. Iets is niet pluis in Wamel.’’ Ze is er kapot van. ,,Ik sta er mee op en ik ga er mee naar naar bed. Het blijft knagen. Ook als hij dood is wil ik hem gewoon hier hebben. Straks ligt ie ergens in een kliko, dat doet me heel veel verdriet. Maar het maakt me ook razend.’’